Árvore com 15 metros cai e atinge carros

A população de São Manuel foi surpreendida na manhã desta segunda-feira (21) com a queda de uma árvore, da espécie “falso figueira”, que tinha mais de 70 anos e aproximadamente 15 metros de altura. O fato ocorreu no Jardim Público, no Centro, e, por sorte, nenhuma pessoa ficou ferida.

Segundo a prefeitura, no momento da queda, por volta das 8h, não ventava forte. Um veículo que estava estacionado próximo aos trailers, na rua Gomes de Faria, teve perda total. O trânsito na via, entre as ruas Epitácio Pessoa e XV de Novembro, ficou interditado para a remoção da árvore e do carro.

O diretor municipal de Agricultura e Meio Ambiente, José Otávio Cella Júnior, conta que diversas árvores, inclusive centenárias, precisam ser suprimidas na cidade por não serem apropriadas para a arborização urbana e estarem condenadas. Segundo ele, este trabalho é realizado de forma contínua.