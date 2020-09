Adamantina é o 13º município brasileiro no IGM realizado pelo CFA

Para classificação da cidade, o Índice de Governança Municipal (IGM) realizado pelo Conselho Federal de Administração (CFA) levou em consideração cidades com mais de 20 mil habitantes e menos de 50 mil e PIB acima de R$15.463

Adamantina obteve a 13ª posição do Brasil no ranking que aponta o Índice de Governança Municipal (IGM) realizado pelo Conselho Federal de Administração (CFA) no último mês de agosto. Levando em consideração os municípios paulistas, Adamantina aparece em 10ª lugar.

Na Nova Alta Paulista, Adamantina ocupa a 1ª colocação no grupo que leva em consideração cidades com mais de 20 mil habitantes e menos de 50 mil, produto interno bruto (PIB) per capita acima de R$15.463.

Adamantina teve como nota do IGM 7,79; na área de finanças, o índice obtido foi de 6,74; em gestão, foi de 7,11 e desempenho 9,52. A cidade que ocupa o primeiro lugar no ranking nacional é Guaíra, também paulista.

“É com muita satisfação que a Prefeitura de Adamantina recebeu esta excelente notícia de ficar em 13ª lugar no ranking do IGM, sendo a primeira cidade da Nova Alta Paulista com maior destaque. Este reconhecimento é motivo de satisfação, pois indica que as ações desenvolvidas em prol da municipalidade tem repercutido de forma positiva e satisfatória na vida das pessoas. Motiva toda a equipe de trabalho, pois significa que as ações estão dando certo”, afirma a chefe de gabinete, Luciana Pereira.

Contudo, segunda ela, a avaliação serve ainda para estimular mais as ações de melhoria, para que a Prefeitura de Adamantina possa oferecer melhores serviços para a população, por meio do acesso à saúde, educação, obras, assistência social e demais áreas do município.

Sobre o IGM/CFA – Conforme informações disponíveis no site igm.cfa.org.br, o IGM que foi criado em 2016 e está em sua quarta edição leva em consideração três dimensões para apontar uma métrica da governança pública nos municípios brasileiros que são: Finanças, Gestão e Desenvolvimento.

O objetivo do IGM é expandir o debate sobre a importância da gestão para a promoção do desenvolvimento municipal. Para a elaboração do índice, o CFA recorre a dados secundários de áreas como saúde, educação, saneamento e meio ambiente, segurança pública, gestão fiscal, transparência, recursos humanos, planejamento e outras.

Esses dados municipais foram extraídos de bases públicas como IBGE, PNUD, STN e DATASUS.

Conforme o CFA, para a construção do índice foi preciso manipular mais de 650 mil linhas de dados de 10 bases diferentes consideração a seleção dos indicadores, a extração dos dados, a definição dos grupos, definição de metas, verificação de outliers, cálculo da nota, cálculo dos indicadores, dimensões e nota geral.