Saveiro atinge árvore e mata casal

Um casal morreu após acidente de trânsito na tarde deste domingo (20), no bairro Santa Antonieta, zona Norte de Marília. A caminhonete onde eles estavam bateu contra uma árvore. As mortes foram constatadas no local.

Segundo informações apuradas, o acidente aconteceu na rua João dal Ponte, por volta das 17h.

Um homem que dirigia uma pickup Saveiro, por circunstâncias que ainda serão apuradas, atingiu a árvore que fica no canteiro central entre a rua João dal Ponte e a avenida Eliezer Rocha.

Ele e a mulher tiveram politraumatismo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas não foi possível socorrer as vítimas. Os corpos estão sendo recolhidos ao Instituto Médico Legal (IML) e as identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

O local está sendo submetido a perícia e a Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.