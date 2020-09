REVIVER ADAMANTINA: ADAMANTINA SURGINDO

Em 1946 foi reduzido o progresso do povoado, prejudicado de certa forma, pela criação do município de Lucélia a 8 quilômetros apenas de distância de Adamantina.

Entretanto, novo surto cafeeiro e a penetração da ferrovia, que levou as pontas ao povoado, fazendo convergir para ali produções agrícolas da região, voltando a fomentar o desenvolvimento e desde então incessante progresso do patrimônio e de toda a área que se entende até o Rio Paraná.

A escolha do topônimo ADAMANTINA deve-se a critério adotado pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, iniciar no local nova seqüência alfabética para suas estações e parada, tal como fizera com as estações de Alba até Zona da Mata, atual município de Lucélia.

A primeira denominação ADA, transformou-se na atual, segundo se diz, como homenagem à pessoa ligada a um dos diretores da ferrovia.

24 de dezembro de 1948 através da Lei Nº 233 é criado o Município de Adamantina.