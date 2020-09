Motociclista bate em guard-rail e passageiro cai de viaduto

O passageiro de uma motocicleta caiu do Viaduto Cury, região central de Campinas (SP), após o condutor do veículo bater contra o guard rail da estrutura, na manhã deste domingo (20), segundo a Emdec, empresa responsável por fiscalizar o trânsito na cidade. A assessoria diz que o passageiro foi arremessado no momento da colisão por volta das 8h na Avenida João Jorge, na pista sentido Centro.