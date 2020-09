Homem é preso com droga em Adamantina

Na noite deste domingo (20), por volta das 22h20, durante patrulhamento de Força Tática pela cidade de Adamantina, a equipe foi informada de que um indivíduo estaria retornando de Valparaíso com droga em um veículo Ford Escort de cor azul escura.

Ao ser realizado a verificação do fato foi localizado o veículo na Vicinal Plácido Rocha, altura do km 1. Ao ser efetuada a abordagem e durante o procedimento de desembarque, o suspeito tentou dispensar uma carteira, que após foi constatado que havia no seu interior 10 pinos de cocaína e R$ 25.

Com a evidência material e diante das circunstâncias do fato, o homem recebeu voz de prisão em flagrante, pela PM. Em seguida foi apresentado ao plantão da Polícia Civil, onde permaneceu detido, à disposição da Justiça.