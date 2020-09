gestante de nove meses é esfaqueada na barriga e bebê morre

Uma mulher, grávida de nove meses, perdeu o bebê e está internada em estado grave após ser esfaqueada na barriga pelo ex-companheiro de sua mãe. O crime foi registrado na noite de sexta-feira (18), na Vila Ortiz, em Pirajuí, em frente à casa da vítima.

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, a gestante, de 24 anos, envolveu-se em uma discussão com o homem, de 38 anos, que estaria perseguindo a mãe dela. A mãe e o marido da vítima, que também estavam na casa, foram até a rua para tentar apaziguar a briga, mas ela acabou sendo esfaqueada no braço esquerdo e na região superior do abdômen.

Após o crime, o autor fugiu. Até o fechamento desta edição, ele não havia sido localizado. A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Pirajuí, mas, devido à gravidade de seu quadro de saúde, precisou ser transferida para o Hospital Estadual de Bauru. O óbito do bebê, do sexo feminino, foi confirmado pela unidade às 2h deste sábado.

No local do crime, a Polícia Civil apreendeu a ponta da faca e, posteriormente, localizou, na área externa da residência do autor, que também mora na Vila Ortiz, a arma branca com marcas de sangue. A pedido do delegado César Ricardo do Nascimento, a Justiça decretou a prisão temporária do homem, que agora é considerado foragido.