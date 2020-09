Curso de Nutrição da UniFAI prepara Encontros Acadêmicos On-line

O curso de Nutrição do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) preparou três encontros acadêmicos para alunos, ex-alunos e profissionais da área que queiram se capacitar e se atualizar.

Os eventos fazem parte da programação anual da Semana Acadêmica de Nutrição que devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), ganhou novo formato.

O primeiro encontro será realizado no dia 29 de setembro, com início às 19:30. A primeira participação será da nutricionista Luciane Leandra Tsujiguchi, que ministrará sobre “Atuação dos nutricionistas em empresas terceirizadas de alimentação coletiva”. Em seguida a nutricionista e ex-aluna do Curso de Nutrição da UNIFAI Letícia de Oliveira abordará o tema “O cenário do FoodService para nutricionistas”.

Segundo a coordenadora do curso, Profa. Dra. Miriam Ghedini Garcia Lopes, “a alimentação é muito mais do que a ingestão de nutrientes e envolve um contexto biopsicossocial. Foi em cima desta questão, que elaboramos toda a programação do evento”, explicou.

Os demais encontros serão realizados em 22 de outubro e 16 de novembro. Todas as palestras serão realizadas pela plataforma Meet do Google. A programação completa do evento está disponível no Portal da UniFAI.