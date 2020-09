CRAS de Adamantina desenvolve de forma remota Projeto Arco-Íris

Diante do atual contexto em que toda a sociedade está vivendo em razão da pandemia da COVID-19 e da necessidade do isolamento social a fim de evitar a propagação do vírus, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Adamantina adaptou suas atividades para essa nossa realidade e deu início ao Projeto Arco-Íris.

O projeto tem como objetivo levar ao público do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), atividades semanais de forma remota e segura, ou seja, cada um participa da sua casa, seguindo todas as orientações de isolamento social repassadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Estão participando do projeto mais de 200 usuários. Para isso, todos eles receberam um kit com itens para que as atividades sejam desenvolvidas em domicílio.

As ações propostas pelo projeto contemplam desde pequenos questionamentos que tem como foco levar o participante a refletir sobre algum tema como também diferentes atividades práticas como fazer um bolo em família, plantar uma árvore, entre outras.

“Estou gostando muito de participar do projeto, acho divertido, gostei dessa ideia, temos que pensar em coisas boas mesmo com esse vírus, esse projeto me ajudou muito nisso”. (A.S.V., 18 anos de idade)

O contato e as orientações são repassadas aos participantes de forma remota por meio de ligações telefônicas e mensagens diárias trocadas em grupos de whatsapp.

Contudo, aqueles que não tem acesso a esses meios de comunicação também participam, pois foi enviado a cada um além do kit, um manual com orientações para a execução do projeto.

“Você não imagina o quanto está sendo bom esse contato, todos os dias vou ver a atividade do dia, assim ocupa a minha cabeça, só tenho a agradecer, é bom acordar todos os dias e saber que tem alguém se preocupando comigo”. (S.C.R, 70 anos de idade).

Como meio de incentivar o público a participar, todos os meses aqueles que são mais participativos recebem uma premiação.

Antes da pandemia, esses usuários compareciam semanalmente ou quinzenalmente no CRAS para realizar as atividades em grupo. Através desse projeto, o CRAS tem conseguido dar continuidade ao seu trabalho e alcançado resultados muito positivos.

“Pra mim está sendo um prazer participar das atividades, pelo menos a gente tem alguma coisa para fazer, um encontro com o CRAS mesmo à distância”. (V.C.M., 39 anos de idade).

Os profissionais afirmam que foram surpreendidos com os resultados, descreveram que a participação dos usuários tem aumentado semanalmente e que dessa forma estão mais próximos dos seus usuários nesse momento tão complexo.

A equipe ressaltou que essas atividades estão fortalecendo a autoestima e autonomia; promovendo o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; potencializando o protagonismo do usuário; e promovendo a integração e a troca de experiências entre os participantes.

O CRAS é uma unidade pública da política de assistência social sendo responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Em Adamantina, o órgão está localizado à Rua Joaquim Nabuco, 402 – Centro, funciona de segunda à sexta- feira das 7h às 16h e os telefones de contato são (18) 3521-3239 e (18) 99147-1196.