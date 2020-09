Caminhoneiro de Adamantina está desaparecido

Funcionário de uma transportadora, o último contato dele com a família foi no último sábado (19), por volta de 11h. O motorista tem o hábito de mantê-los atualizados, a todo tempo, sobre seus deslocamentos. A falta de novos contatos despertou a insegurança nos familiares.

Um representante da transportadora também fez contato com a família em busca de informações, sobretudo se havia algum contato recente, porque desde sábado, também, foi perdido o sinal de rastreamento do caminhão.

Segundo familiares, de acordo com as últimas informações do caminhoneiro, ele estaria pela região de Campinas/Paulínia.

O caminhão que ele dirige é um Mercedes Bens modelo 1938 S, cor branca, com carreta baú.