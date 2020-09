Ave Cristo anuncia retorno gradual das atividades presenciais a partir desta segunda-feira

O Ave Cristo (Centro de Aprendizagem e Vivência Espírita de Adamantina) comunica que retornará às atividades presenciais de forma gradual a partir desta segunda-feira (21).

As palestras serão realizadas de segunda e quarta-feira, às 20h. Haverá também passes coletivos ao final. E serão disponibilizadas somente 40 vagas por dia.

“Os participantes podem ficar tranquilos, porque estamos providenciando todas as exigências das autoridades de saúde no nosso espaço físico, para desenvolver as atividades propostas no retorno gradual, com distanciamento, uso obrigatório de máscara e higiene das mãos com álcool em gel”, assegurou a presidente Ivoni Ramos.

O Ave Cristo informa ainda que as reuniões de Evangelização Infantil e da Mocidade Espírita continuam virtuais pelo Google Meet.