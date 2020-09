Prefeitura de Adamantina divulga novos horários de funcionamento dos bares e restaurantes

Medida definida no decreto 6.220 é válida a partir de hoje (18)

Após o anúncio do Governo do Estado de São Paulo que manteve Adamantina na fase amarela do Plano São Paulo e pelo fato do município estar a 14 dias nessa classificação, os bares e restaurantes da cidade podem funcionar com consumo no local até as 22h a partir de hoje (18) com 40% da capacidade.

Restaurantes, bares e similares (consumo local) que pretendam horário diferenciado devem apresentar requisição detalhada, devidamente justificada acompanhada do protocolo sanitário, à Secretaria de Fiscalização e Arrecadação Tributária.

Os estabelecimentos autorizados a funcionar deverão adotar as seguintes medidas, sob pena de suspensão das atividades: intensificar as ações de limpeza; disponibilizar máscaras e álcool em gel 70% aos colaboradores; disponibilizara os clientes, na entrada do estabelecimento, álcool em gel 70%; vetar a entrada de clientes que não estiverem fazendo uso de máscara; divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção; limitar o acesso ao estabelecimento de modo a preservar o distanciamento mínimo de 1,5m.

As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.