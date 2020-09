Polícia Civil prende mulher de 63 anos e seu filho por tráfico de drogas

A Polícia Civil, por intermédio das unidades de Delegacias Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE), prendeu nesta sexta-feira (18) uma mulher de 63 anos e o filho dela, de 37, durante ação de contra o tráfico de drogas no, bairro Jardim Brasilândia em Dracena.

Os agentes das Unidades Especializadas estavam desenvolvendo ação investigativa de sobre denúncia de tráfico de drogas, que estaria acontecendo na residência dos suspeitos presos. Desta forma, utilizando estratégia de monitoramento a distância, os policiais civis passaram a observar a movimentação de pessoas no imóvel investigado.

Em dado momento, os agentes perceberam que um indivíduo se aproximou da casa e foi recebido por um homem, o indivíduo passou ao que parecia ser uma nota de dinheiro para o morador da casa e recebido algo semelhante a uma porção de drogas. Fato que desencadeou a tentativa de abordagem policial, sendo que a dupla teria corrido para direções diferentes, ou seja, o morador voltou rapidamente para o interior da residência e o outro individuo saiu em direção a via pública, não sendo possível abordá-lo.

Com a chegada dos polícias civis no interior da residência eles se depararam com uma idosa entregando uma embalagem plástica para uma criança, que soube depois ser neta daquela idosa. Ato continuo criança tentou sair correndo pela porta da frente do imóvel, mas foi impedida pela ação policial, na sequência a criança acabou jogando o objeto que trazia na mão em direção ao sofá da sala e dentro da embalagem foram encontradas várias porções de crack.

A idosa ainda tentou ocultar outras porções de crack e dinheiro dentro de um pote de açúcar. O filho da idosa foi encontrado escondido num quarto do fundo da residência.

Na casa ainda foram encontrados e apreendidos cerca de mais 4 mil reis em notas e moedas diversas, celulares, duas facas com resquícios de drogas, velas parcialmente queimadas comumente utilizadas para “selar” embalagens plásticas, e vários fragmentos de plásticos picotados típico do que são usados para confeccionar “trouxinhas” de drogas.

Mãe e filho suspeitos de praticar o tráfico de drogas foram levados para delegacia das Unidades Especializadas, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico e de associação para tráfico, permanecendo em cárcere a disposição da Justiça.