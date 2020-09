Incêndio deixa homem gravemente ferido

Um homem de 50 anos ficou gravemente ferido após sua residência pegar fogo em Parapuã.

O fato aconteceu na noite desta sexta-feira(18), na rua Ceará. Segundo informações da própria vítima, ele teria feito uma pequena fogueira para espantar os pernilongos e foi dormir.

O fogo se alastrou e chegou até onde a vítima dormia.

Com queimaduras de segundo e terceiro graus, o homem foi socorrido pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz, para a Santa Casa de Parapuã.

A Reportagem do Portal Metrópole de Notícias esteve na Santa Casa de Parapuã, onde familiares da vítima informaram que a mesma sofreu queimaduras na região inferior do corpo, lado esquerdo da barriga e mão direita. Ele aguarda vaga para um hospital especializado em queimaduras no estado de São Paulo.

A Polícia Civil de Parapuã passa a investigar o caso.