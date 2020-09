São Paulo autoriza retorno do ensino superior a partir de 7 de outubro

O prefeito Bruno Covas anunciou, nas quinta-feira (17), a autorização para retorno às aulas presenciais nas instituições de ensino superior da capital. Assim como os demais serviços autorizados, as universidades devem seguir protocolos e distanciamento.

“Várias atividades já retomaram as atividades na cidade. Temos um protocolo para o retorno dessas aulas, respeitado a autonomia e entendimento de cada universidade. Não tem mais sentido, com os dados que nós temos, continuar a proibir o ensino superior na cidade de são paulo”, comentou o prefeito.

Entre as exigências necessárias para retorno, estão o reforço na higiene dos ambientes, uso obrigatório de máscaras e redução no número de alunos em cada espaço. Cursos dedicados à área de saúde já possuíam autorização para atividades laboratoriais.

Covas ainda destacou que, no caso do ensino superior, o boletim epidemiológico a ser considerado é o que apresenta o comportamento do vírus em adultos, o que justifica a diferença do olhar entre universidades e escolas de ensino fundamental e médio. Além disso, o prefeito afirmou que cada Universidade terá liberdade para determinar o retorno dentro dos protocolos estabelecidos.