DEMTRAN realiza semana nacional de trânsito em formato digital

Tema da Campanha Educativa de 2020 é “Perceba o risco, proteja a vida”

De 18 a 25 de setembro será realizada em Adamantina, por meio do Departamento de Trânsito Municipal (DEMTRAN), a Semana Nacional de Trânsito.

O tema definido oficialmente pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) para a Campanha Educativa de Trânsito de 2020 é “Perceba o risco, proteja a vida”, o qual busca chamar a atenção sobre os perigos no trânsito, bem como outros riscos à saúde do cidadão.

Esse ano no entanto, em virtude das medidas de isolamento social para o enfrentamento do novo Coronavírus, os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, entre eles o DEMTRAN em parceria com a Polícia Militar, realizará a maioria das ações em formato digital.

“Desde a municipalização do trânsito na cidade, sempre buscamos inovar com a programação da Semana Nacional de Trânsito. No ano passado, pudemos fazer um trabalho com as crianças da rede pública e particular com o Projeto Minicidade. Este ano, sem as aulas presenciais não poderemos abordar a conscientização de um trânsito seguro entre os alunos, mas vamos passar a mensagem sobre os perigos no trânsito de forma digital e também será muito válido nesse momento que estamos enfrentando” disse João Vitor Marega, Secretário de Planejamento e Desenvolvimento e responsável pelo DEMTRAN.

O Departamento de Trânsito irá promover a apresentação do material informativo “Perceba o risco, proteja a vida” em painéis digitais que estarão disponíveis em vários pontos da cidade ao longo da Semana Nacional de Trânsito.

Com a parceria da Polícia Militar será realizada uma operação de trânsito no dia 22 ao longo do dia para entrega de panfletos e colagem de adesivos nos carros, bem como orientações de trânsito para motoristas e pedestres.