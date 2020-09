PSD confirma candidatura de Marquinhos Lama a prefeito, mas ainda precisa definir o vice

Em convenção realizada na noite de ontem (quarta-feira), no plenário da Câmara Municipal, o PSD confirmou a médico veterinário e funcionário público Marquinhos Lama para o cargo de prefeito de Adamantina nas Eleições Municipais 2020.

Mas para o partido oficializar a participação de seus representantes no pleito deste ano precisa ainda definir o futuro candidato a vice-prefeito. O que não foi anunciado até o final da convenção.

Em conversa com a reportagem do Folha Regional na manhã de hoje (quinta-feira), Marquinhos afirmou que o nome está sendo negociado e será anunciado nos próximos dias.

Questionado se havia embasamento para exceder o prazo final das convenções (16 de setembro), a presidência do PSD disse que sim, e segue orientação da assessoria jurídica do partido.

Marquinhos e seu vice devem concorrer à Prefeitura de Adamantina com o atual prefeito Márcio Cardim e a vereadora Dinha Santos Gil, que foram anunciados pela coligação DEM, PSDB, PP, Republicamos e PSB na convenção realizada também na noite de ontem, no Anfiteatro da Biblioteca Municipal.

Definidos todos os pretendentes aos cargos do Executivo e Legislativo, o próximo passo dos partidos agora é registrar as candidaturas até o dia 26 de setembro. Após isto, a campanha eleitoral com a disputa entre pretendentes ao Executivo e Legislativo tem início.