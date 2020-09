Palmeiras supera altitude de La Paz e segue 100% na Libertadores

Dois brasileiros fecharam as partidas de quarta-feira (16) da Libertadores da América. O Palmeiras segue com 100% de aproveitamento. Na altitude de La Paz, o Verdão derrotou o Bolívar por 2 a 1, chegou a 9 pontos e lidera o Grupo B. A equipe boliviana fica com 3 pontos, na terceira posição.

Em Santiago, o Grêmio jogou mal e perdeu para a Universidad Católica por 2 a 0. Foi a primeira vitória do time chileno na competição, que é o lanterna do Grupo E, com três pontos. O Tricolor tem 4 pontos e está na segunda posição, atrás do rival Internacional, que tem 7.

Triunfo na altitude

O Palmeiras foi melhor durante todo o primeiro tempo e sofreu muito pouco com o adversário. As principais jogadas saíam dos pés de Rony, mas esbarravam no goleiro Javier Rojas e na defesa boliviana. Aos 31 minutos, o camisa 11 recebeu bola pela esquerda, entrou na área adversária, tentou o drible e foi derrubado por Jusino. Pênalti que Willian bateu no canto direito para abrir o placar. O Bolívar até conseguiu equilibrar a partida depois de sofrer o gol, mas não teve força para chegar com perigo e parou na defesa brasileira.

O Palmeiras precisou de apenas 14 minutos do segundo tempo para ampliar. Gabriel Menino soltou a bomba de fora da área, no ângulo esquerdo de Javier Rojas. Golaço. Assim como na primeira etapa, o Bolívar foi para o ataque depois de sofrer o gol e acabou diminuindo. Escanteio pela direita com desvio de Gutiérrez na primeira trave, e Riquelme apareceu sozinho para marcar.

O Bolívar apostou nas bolas aéreas para tentar o empate e o Palmeiras recuou muito no fim da partida. Mesmo com a pressão, a defesa se mostrou muito segura e garantiu a vitória. No último lance da partida, o Verdão quase marcou o terceiro. Gustavo Scarpa cobrou falta no travessão e, no rebote, Rojas defendeu chute de Gabriel Verón.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Guaraní (Paraguai), na próxima quarta-feira (23) às 21h30 no estádio Defensores Del Chaco. Já o Bolívar pega o Tigre (Argentina), na próxima terça-feira (22) às 19h15 no estádio Monumental Victoria.

Derrota gremista

Em Santiago, no Chile, Universidad Católica e Grêmio duelaram pela 3ª rodada do Grupo E da Libertadores da América. O Tricolor foi muito mal no primeiro tempo e escapou de ir para o intervalo sofrendo uma goleada. O time gaúcho sentiu a saída de Geromel, lesionado, aos 41 minutos. Logo depois, em apenas 2 minutos, a equipe chilena fez dois gols, com Zampedri e Pinares.

O panorama da segunda etapa foi o mesmo. A Universidad Católica dominou inteiramente a partida e, com a vitória garantida, diminuiu o ritmo no fim. Na próxima rodada, os chilenos enfrentam o América de Cali na próxima quarta-feira (23) no estádio Pascual Guerrero. Já o Grêmio pega o Internacional, no mesmo dia às 21h30 no Beira-Rio.