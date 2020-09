I Ciclo de Palestras On-line da Enfermagem reúne quase 250 pessoas remotamente

O I Ciclo de Palestras On-line e a XXXIV Semana de Enfermagem reuniram aproximadamente 250 pessoas, via plataforma Google Meet, com a participação e aceite voluntário de palestrantes e presença de estudantes, professores, egressos, convidados e profissionais da área no período noturno dos dias 03, 05 e 07 de agosto.

“Foram dias de palestras enriquecedoras, motivacionais e de aperfeiçoamento acadêmico à formação de profissionais técnicos, científicos, empreendedores, generalistas com competências e habilidades para o exercício profissional”, avaliou a coordenadora do curso de Enfermagem, Prof.ª Dezolina Franciele Cardin Cordioli.

De acordo com a coordenadora, cada palestrante fez abordagens da sua trajetória durante a formação acadêmica e compartilhou saberes e experiências ao longo da atuação profissional.

A professora ressaltou a importância dos profissionais da enfermagem na pandemia, sendo essenciais nos serviços e ações de saúde, desde a promoção, prevenção e recuperação desenvolvidas na assistência prestada à sociedade.

“Lutar pela valorização da enfermagem deve ser algo que nossos estudantes precisam se empoderar para a vida profissional futura, pois somos uma profissão que assiste ao paciente 24 horas por dia e em todos os ciclos da vida humana. Que o protagonismo na pandemia não seja digno apenas de aplausos, mas de valorização profissional à categoria que luta por jornada e valorização da classe trabalhadora”, frisou.

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), o Brasil registra mais de dois milhões de profissionais.

Avaliação dos alunos

A iniciativa para o Ciclo de Palestras partiu da coordenação de curso com o intuito de incorporar e aproximar o uso das ferramentas digitais para proporcionar possibilidades de conhecimento e experiência ministrada pelos palestrantes.

“Reafirmamos o compromisso com a qualidade de ensino neste momento em que a instituição e o corpo docente se reinventaram para aulas mais atrativas a fim de minimizar os prejuízos e impactos com a oferta da Semana Acadêmica. Tivemos troca de experiências, criatividade e participação efetiva dos alunos de Enfermagem nas discussões que envolvem o processo ensino-aprendizagem e reconhecimento das competências e habilidades na formação do enfermeiro para a realidade do mercado de trabalho”, apontou a coordenadora.

A enfermeira egressa da UniFAI e professora, Renata Pereira, afirmou que no evento prevaleceu o empenho da equipe, sob a liderança da Prof.ª Franciele. “Como ex-aluna da graduação de Enfermagem (turma de 2006) e docente de curso Técnico de Enfermagem no Centro Paula Souza me senti honrada em participar com meus alunos. Foram dias de atualização profissional com palestrantes de excelência e assuntos pertinentes. Uma contribuição enriquecedora para todos os participantes”, disse.

A enfermeira Debora Salimon, graduada em 2003 pela então FAI, falou sobre a importância da vida acadêmica, discorreu sobre sua trajetória até os dias atuais, com os desafios, dedicação e amor à profissão: “Foi uma experiência maravilhosa participar da abertura do evento como parte do corpo discente do curso de enfermagem. Uma oportunidade que visa nosso crescimento nos encoraja e causa um impacto de preparação futura para outros tipos de apresentação”.

“O ciclo de palestras não aconteceu conforme planejado para o ano letivo. Foi necessário ajustar nossa vida acadêmica em tudo, aprendendo novas rotinas, reinventando e mais do que nunca trabalhando em equipe. Nosso ciclo de palestras aconteceu da melhor forma possível, com a colaboração de todos.

Foram dias de muito sucesso, superando expectativas”, comentou a aluna

do 8° termo, Natália Freitas Barboza.

O estudante do 4° termo, Richard Lima Soares, contou se sentir honrado em mediar a palestra ministrada pelo doutor em Ciências da Saúde Luciano Garcia Lourenção sobre o tema “A investigação científica na formação do aluno e importância da prática profissional”.

“No dia 05 de agosto tive a honra de ser mediador da palestra apresentada pelo enfermeiro e doutor Luciano Lourenção. O tema é muito importante para nós alunos da UniFAI, pois mostra que a ciência é algo grandioso para nossa vida acadêmica.

A palestra foi um sucesso, Luciano relatou sua experiência no ensino de graduação e pós-graduação, nos motivando a prosseguir nos estudos”, relatou.

Já Ana Raquel Boiça do 6° termo descreveu como “emocionante” pesquisar sobre a vida profissional da Renata Pietro, embaixadora honorária da Federação Mundial de Enfermeiros em Cuidados Intensivos. “Foi inspirador para todos e para mim principalmente. Vou levar como exemplo de vida tudo o que ela conquistou”, finalizou.