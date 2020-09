PS5 será lançado em 19 de novembro no Brasil e em duas versões

A Sony finalmente revelou a data de lançamento e o preço do PlayStation 5 durante um evento realizado nesta quarta-feira (16).

As duas versões do novo videogame, a padrão e a Digital Edition (sem o leitor de disco) serão lançadas em 19 de novembro, inclusive no Brasil, confirmou a empresa ao START. Porém, ainda não há informações sobre valores que os videogames chegarão por aqui.

Nos EUA, o PS5 padrão chega ao valor de US$ 499 (cerca de R$ 2.600 na cotação de hoje do dólar) e a Digital Edition por US$ 399 (cerca de R$ 2.090).

O PS5 será lançado alguns dias antes, em 12 de novembro, mas somente nos EUA, Japão, México, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul. A data de dia 19 vale para o restante do mundo.

O PS5 será lançado pouco mais de uma semana depois do Xbox Series S e Series X, da concorrente Microsoft, que chega em 10 de novembro.

PlayStation Plus Collection

Outra novidade revelada pela empresa e que estará disponível no lançamento do PS5 será a PlayStation Plus Collection, que pode ser visto como uma resposta ao Xbox Games Pass.

O serviço oferece uma seleção de jogos de PS4 que poderão ser baixados e jogados por quem tiver a assinatura.

Os jogos apresentados no trailer eram focados em grandes títulos e não só da Sony, como Bloodborne e God of War, como também de outras empresas, como Fallout 4, Mortal Kombat X e Monster Hunter World.

Ainda não se sabe se a PS Plus Collection será um serviço separado ao agregado a PS Plus e se também custará um valor adicional para tê-lo.

O que sabemos é que ele já estará disponível no lançamento do PS5, em 19 de novembro.