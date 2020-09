Primeiras vacinas aprovadas devem surgir ainda em 2020, diz regulador alemão

De acordo com o chefe do órgão regulador de vacinas da Alemanha, Klaus Cichutek, as primeiras aprovações de vacinas contra a Covid-19 podem ser concedidas ainda este ano. Em entrevistas anteriores, Klaus chegou a pontuar que acredita em uma distribuição massiva ainda no início de 2021.

O chefe do instituto ainda reforçou que os critérios para aprovar medicamentos não devem ser menos meticulosos, mas a velocidade de aprovação seguirá como prioridade durante a pandemia.

Entre as candidas a vacinas mais avançadas no momento, estão dois estudos testados no Brasil: a BNT 162b2, desenvolvida pela BioNTech e Pfizer e testada e mil voluntários brasileiros, e a Coronavac, testada pelo insituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac.