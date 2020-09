Homem fica ferido após capotar carro na rodovia SP-294

Um homem, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido após capotar o veículo que dirigia na manhã desta quarta-feira (16) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Marília.

O carro, um Gol, com placas de Cândido Mota, seguia no sentido Unimar ao Hospital das Clínicas quando o condutor perdeu o controle e capotou próximo do pontilhão da Via Expressa.

O motorista estava sozinho no veículo e foi socorrido pelo Samu até o HC. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e a concessionária que administra a rodovia estão no local. A pista não precisou ser interditada, mas o trânsito segue lento no trecho.