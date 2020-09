Dois homens são presos por tráfico em Adamantina

Na tarde desta terça feira (15), por volta das 14h30min, durante patrulhamento de Força Tática pela rodovia SP-294, em Adamantina, os policiais se depararam com uma motocicleta e seu condutor (autor) ao perceber a presença policial, demonstrou certo nervosismo o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém ao ser questionado sobre alguma irregularidade, declarou ter em seu quarto, certa quantia de entorpecente que um amigo teria deixado para ele guardar.

O autor e um amigo são moradores de um sitio ali próximo do local, onde foi realizada as buscas domiciliar e encontrado uma sacola contendo maconha (0,018kg), duas facas com resquício de maconha e uma balança de precisão digital. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a ambos (22 e 26 anos) que permaneceram presos à disposição da justiça.