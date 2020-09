Adão Viscardi assume o cargo de prefeito de Pacaembu

O vice-prefeito Adão Viscardi (PV), assumiu novamente na manhã desta quarta-feira (16), o cargo de prefeito de Pacaembu.

Ele assume pela segunda vez em menos de seis meses a cadeira de chefe do executivo, desta vez, depois de revogada uma liminar que mantinha o prefeito Maciel Corpa no cargo após o primeiro afastamento que foi determinado pela Justiça através do juiz Dr. Rodrigo Menegatti atendendo pedido da Promotoria de Justiça da Comarca de Pacaembu.

Não houve cerimônia de posse, uma vez que Adão já havia sido empossado em 10 de março deste ano.

Apesar dos diversos boatos espalhados pela cidade de que Adão Viscardi não assumiria o cargo e ainda que ele renunciaria o posto de vice-prefeito, ele informou à nossa reportagem que segue firme e com o propósito de fazer o melhor por Pacaembu em mais esta missão.

Adão revelou também que vai contar com o apoio irrestrito de todos os funcionários da Prefeitura neste período em que estará no cargo com o intuito de fazer o melhor e bem atender a população pacaembuense.

O prefeito também destacou que vai buscar o diálogo e parcerias com o comércio, vereadores, instituições e outros segmentos da Cidade Paraíso.

“O gabinete estará de portas abertas, para receber a população e assim ouvir seus anseios e buscar sanar as suas necessidades nos mais diversos setores de responsabilidade da administração municipal”, destacou Adão Viscardi.