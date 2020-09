UniFAI promove Mostra Virtual de Profissões

A Mostra de Profissões do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) que ocorre há 11 anos, neste ano será virtual, pensando na segurança dos alunos diante da atual situação que o mundo vem enfrentando, frente a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O evento terá início a partir de 05 de outubro. Todos os 33 cursos estarão participando através de vídeos exclusivos com conteúdos sobre a escolha da profissão, o mercado de trabalho e o diferencial oferecido pelos cursos da UniFAI.

A participação no evento é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia das escolas públicas ou privadas. Basta o aluno acessar o site www.unifai.com.br e clicar na propaganda: XII Mostra Virtual de Profissões. Os participantes inscritos, concorrerão à diversos prêmios como: notebook, celular, bicicleta, leitor de livros digitais e pen drives.

Este é um dos maiores eventos da Instituição, organizado pela Pró-Reitoria de Extensão. Segundo o Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira, pró-reitor de extensão, “a mostra tornou-se uma vitrine dos cursos superiores da UniFAI. A participação nos últimos anos tem sido expressiva, e espera-se que esta modalidade amplie o público-alvo, permitindo que outras pessoas que queiram conhecer o Centro Universitário, localizado no município de Adamantina/SP, tenham a oportunidade de obter informações sobre cada curso, considerando que não haverá a necessidade de deslocamento até a Instituição”, destacou.

De acordo com o reitor, Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva, “todo conteúdo que será disponibilizado na XII Mostra Virtual de Profissões é exclusivo. São horas e horas de dedicação, para que possamos garantir um evento de qualidade. Isso mostra que em meios aos desafios que estamos vivendo, a UniFAI não deixou de pensar no aluno e no ensino, abrindo portas e oportunidades para que o estudante venha escolher um caminho a ser trilhado”, finalizou.