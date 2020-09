PV e Podemos não lançam candidatos a prefeito e vice; somente chapas de vereadores

Na noite desta terça-feira (15) aconteceu as convenções de dois partidos políticos visando a sucessão municipal deste ano em Adamantina.

Durante todo o dia muitas especulações surgiram nos bastidores políticos adamantinense que os dois partidos apesar de realizarem convenções em locais diferentes, estavam discutindo uma coligação com chapa majoritária de prefeito e vice. O vereador Alcio Ikeda estava sendo cogitado como pré-candidato a prefeito, como também o presidente da Câmara Edinho Ruete, podendo compor uma dobradinha.

Porém na convenção do PV que foi realizada na sede do partido, foi definido que o partido somente irá lançar chapa completa de candidatos a vereador.

E na convenção do Podemos que aconteceu na Câmara Municipal de Adamantina, apesar do grande movimento e expectativa, foi definido que o partido lançará também somente chapa completa de vereadores com 14 pré-candidatos que foram apresentados na oportunidade.

Desta forma mais dois partidos políticos definiram que não irão lançar candidato a prefeito e vice na eleição deste ano em Adamantina.

Por enquanto somente o prefeito Márcio Cardim que tem o apoio de quatro partidos (DEM, PSDB, PP e Republicanos) realiza a convenção amanhã para oficializar a candidatura, porém falta definir o candidato (a) a vice.

Já na oposição somente restou como opção de lançamento de candidatura a prefeito o PSD, que tem como pré-candidato o veterinário Marcos Lama que mantem a pré-candidatura a prefeitura e também realiza convenção amanhã (16), porém até o memento não tem definido o candidato a vice.