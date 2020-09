Frentista fica preso embaixo de veículo após mulher capotar carro em posto de combustíveis

De acordo com informações da Polícia Militar, por motivos a serem esclarecidos, a motorista do carro perdeu o controle da direção do veículo, bateu na traseira de outro automóvel e capotou.

O frentista foi atingido no momento em que a condutora atingiu o traseira do outro veículo, e com o capotamento, ele ficou preso embaixo do carro, conforme a polícia.

Ainda conforme a polícia, o frentista teria sofrido fratura no membro inferior. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional (HR).

A motorista, de 53 anos, também se feriu e foi socorrida ao HR.

A causa do acidente vai ser investigada.

Estado de saúde

O Hospital Regional, que informou por meio de nota: