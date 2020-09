Bloco V da UniFAI começa receber equipamentos na subestação de energia

Teve início nesta semana, a instalação de equipamentos na subestação de energia do bloco V do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI). O local está sendo preparado para receber salas de aula e laboratórios específicos para os cursos das áreas de Ciências Biológicas e Saúde e Medicina.

Dentre os equipamentos adquiridos para a sub estação estão: cubículo primário, transformador trifásico com potência de 500KVA, Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) com proteção geral de 1300 A e banco de capacitores automáticos. Até o momento já foram investidos R$ 657.776,84.

De acordo com Marcelo Valente, engenheiro elétrico e de segurança do trabalho, responsável pela fiscalização da obra, junto com o engenheiro civil, Prof. Me. Renam Serraglio Quaglio, “os cabos de alimentação da subestação do bloco de medicina, possuem tensão de 13.800 Volts e foram instalados no solo a uma profundidade de 1 metro sendo recobertos com camada de concreto de forma a não oferecer riscos à segurança e minimizar o impacto visual no campus, sem a presença de postes e cabos aéreos”.



O transformador de 500 kVA alojado no interior da subestação, possui isolação a seco e grau de proteção IP23 atendendo as exigência da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a NBR 13.570 de “Instalações elétricas em locais de Afluência de Publico”.

Já o painel com banco capacitor tem a função de manter o fator de potência dentro dos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). “O equipamento é acionado automaticamente de acordo com a necessidade, evitando com que a UniFAI seja autuada com multas pesadas, pela concessionária de energia”, explicou Valente.

Segundo Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva, reitor do Centro Universitário, “em todo tempo, a UniFAI buscou adquirir equipamentos robustos que apresentam grande confiabilidade no desempenho, mas, que acima de tudo, fornecesse total segurança aos trabalhadores e alunos”, destacou o reitor.

Agora, o bloco V aguarda a instalação dos aparelhos condicionadores de ar que já foram licitados e aguarda entrega de material, bem como, a licitação de mobiliário que deve ser concluída nos próximos dias.