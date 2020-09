Polícia Militar prende traficante e apreende objetos

Na tarde do dia 12, por volta das 13h47, os Policiais Militares de Osvaldo Cruz, durante patrulhamento pela Vila Santa Helena, visualizaram um indivíduo na calçada em frente a uma residência que ao perceber a presença policial, mudou repentinamente seu comportamento o que motivou a abordagem.



Na busca pessoal nada de ilícito foi localizado, porém, devido a várias denuncias que relatavam o trafico de droga no local e que o indiciado recebia objetos produto de ilícitos como forma de pagamento, foi realizada buscas no interior da residência.



Com apoio do Canil Setorial, foram localizadas várias porções de maconha e alguns objetos (Playstation 4, furadeira manual, massageador de pés e celulares) de procedência duvidosa.



Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito por tráfico de drogas ao indiciado e apreendido os objetos e os entorpecentes. Indiciado permaneceu à disposição da Justiça.