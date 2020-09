Vagas são destinadas a crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos

O Projeto Guri Polo Adamantina está com inscrições abertas para novos alunos até o dia 30 de setembro. Podem se inscrever crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos.

Estão sendo oferecidos cursos de iniciação musical para crianças de 6 a 8 anos e a partir de 8 a 18 anos incompletos: Cordas Friccionadas (graves e agudas), Sopros (metais e madeiras), Percussão e Coral Infanto Juvenil.

Os cursos são gratuitos e os interessados não precisam nem ter conhecimento prévio de música e nem possuir os instrumentos. As inscrições devem ser feitas por meio do link: www.projetoguri.org.br/matricula2020.

O formulário é simples e pode ser preenchido a partir de qualquer plataforma celular iOS; Android; tablet; computador, etc. Após o preenchimento, a pessoa deve clicar em enviar para que o número de protocolo referente ao processo seja gerado.

Depois disso, a coordenação do polo entrará em contato com o responsável para confirmar a matrícula no curso indicado (caso haja vaga no mesmo) e fornecerá instruções para o envio dos documentos (RG, comprovante de matrícula/escolaridade e comprovante de endereço).

Nesta etapa, o responsável receberá também um link com o questionário social que deve ser preenchido e enviado.

As informações descritas no questionário são fundamentais para que as equipes conheçam as demandas dos matriculados e, com isso, tracem planos estratégicos de acordo com o perfil de cada turma e/ou aluno e aluna.

A matrícula só será oficializada no Polo e Curso escolhido, após contato da Coordenação e envio dos documentos do aluno(a).

O início das aulas presenciais está previsto para o dia 7 de outubro, conforme calendário proposto pelo Governo no Plano São Paulo, apenas se todas as regiões do Estado se encontrarem na fase amarela nos 28 dias que antecedem essa data.

A volta às aulas presenciais também terá que ser autorizada pelo poder público de cada uma das cidades.

O Projeto Guri explica que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, visando a saúde e o bem-estar dos Guris, familiares, empregados, empregadas e comunidade, porém se por medida de segurança não for autorizada a retomada das aulas presenciais, as atividades remotas continuarão.

Dúvidas podem ser tiradas diretamente com a coordenação do Polo de Adamantina por meio do telefone (18) 998133803.