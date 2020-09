Partido Liberal decide não lançar candidato a prefeito, mas pode lançar vice

O primeiro partido político a realizar convenção partidária em Adamantina visando a sucessão municipal deste ano, foi o Partido Liberal (PL). A convenção foi realizada na Câmara Municipal, nesta quinta-feira (10), no período noturno.

Tendo como pré-candidato a prefeito o atual vereador Hélio José dos Santos que também é presidente do partido, o PL reuniu os membros do partido para definir os rumos do partido na eleição municipal em Adamantina.

Em conversa com a reportagem do Adamantina Net, o presidente do PL Hélio Santos informou que na convenção municipal ficou definido que o partido não irá lançar candidato à prefeito na eleição deste ano. Porém ficou definido que o partido pode lançar um candidato a vice-prefeito através de uma coligação com outro partido.

Para que isso seja possível, ficou decidido que a Comissão Executiva do PL tem a autonomia para definir uma possível coligação para a eleição majoritária (prefeito e vice), com outra legenda.

Na convenção foi confirmado o lançamento de uma chapa de vereadores, contando com 12 candidatos, sendo 8 homens e 4 mulheres, com pessoas de diversos segmentos da comunidade e inclusive ex-vereadores.

“O PL não terá candidato a prefeito, porém as conversas com outros partidos continuam para que possamos participar também de eleição majoritária, porém somente com candidato a vice-prefeito, sendo que entre os nomes que pode ser apontado, pode estar entre os candidatos a vereadores já apresentado pelo partido”, finalizou Hélio Santos.

Desta forma o Hélio Santos é mais um pré-candidato que deixa a candidatura de prefeito para eleição municipal deste ano. Antes, o vereador Acácio Rocha (Podemos) também havia desistido da candidatura na semana passada.

As próximas convenções partidárias devem ocorrer no dia 16 de setembro, último dia do prazo estabelecido pela justiça eleitoral.