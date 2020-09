Homens são multados em quase R$ 150 mil pelo corte de 500 árvores nativas

Segundo a polícia, uma equipe policial foi até o primeiro lote, onde foi constatada o corte isolado de 345 árvores nativas em área comum. Mediante a isso, foi elaborado em desfavor do envolvido, um homem de 46 anos, um auto de infração ambiental com base no artigo 53 da resolução SMA-48/2014, no valor de R$ 103.500.