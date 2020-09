Caminhão pega fogo após passar ao lado de incêndio

O caminhoneiro disse aos bombeiros que havia passado por um trecho da rodovia em que havia uma queimada no mato próximo à pista e que as chamas podem ter atingido o veículo.

O motorista do caminhão disse que não notou que o veículo estava em chamas e só percebeu o problema quando foi avisado por outros motoristas. Ele conseguiu sair a tempo e chamar os bombeiros.

De acordo com os bombeiros, a ocorrência aconteceu no km 50 da rodovia que liga Ibitinga a Tabatinga. O trabalho para conter as chamas durou cerca de uma hora. As chamas atingiram também área de mata ao lado do acostamento.