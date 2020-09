ARTIGO: “ASPONES” PROVINCIANOS BUSCAM LUGAR AO SOL

“E o fumo do seu tormento sobe para todo o sempre; e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome” (Apocalipse).



Sérgio Barbosa (*)

Como sempre, as esquinas provincianas com suas MENTES BOVINAS continuam com as MESMICES DE SEMPRE deste ou do outro lado, ainda, mesmo em tempo de PANDEMIA e tudo se resolve de um jeito ou de outro, ainda, quase sempre por meio das tais TROCAS NADA SIMBÓLICAS…

Tudo é possível neste cenário em meio aos DESENCONTROS em nome deste ou do outro PARTIDO POLÍTICO ou GRUPO DE APOIO, portanto, todas as moedas estão em cima da mesma MESA de sempre e ponto quase final…

Neste cenário pré-eleitoral, os PARASITAS continuam com suas conversas sobre o mundo do alheio, ou seja, falam coisas sobre aquilo que desconhecem neste contexto, bem como, são falastrões provincianos querendo se aparecer de um jeito ou de outro para uma aproximação com o outro lado que representa um único lado…

Perde-se um tempo enorme com o famoso “disse-me-disse” e nestas condições “nada de novo no front” como afirmou o escritor do outro tempo, claro, o mesmo desconhecia as amarrações provincianas para a conquista do PODER PELO PODER EM BUSCA DO PODER…

A reflexão crítica deve ser o PONTO DE PARTIDA para o debate de todos os TEMAS e TEMÁTICAS que envolvem a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA neste PAÍS DO FAZ DE CONTA em tempo de pós-globalização Organizacional…

Ainda, os tais PARASITAS estão nas quatro ou mais frentes de atuação que existem na PROVÍNCIA, desta forma, as CRÍTICAS são mais do que necessárias neste cenário um tanto quanto MANIPULADO pelas FORÇAS NADA OCULTAS…

A comunidade PROVINCIANA continua se debatendo entre os PROBLEMAS decorrentes da PANDEMIA nestes últimos meses, ainda, tudo indica que tais desencontros devem continuar por mais um tempo em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL…

Os denominados ASPONES com apoio dos PARASITAS PROVINCIANAS estão sempre atuando em todas as frentes do MERCADO ORGANIZACIONAL por meio de PARCERIAS efetivas e afetivas…

Dizem que os tais ASPONES travestidos de ASSESSORES/AS podem fazer a diferença em tempo de GOVERNO BOZZONARO com seus COISOS com COISAS, ainda, neste contexto plural para as instituições democráticas, todavia, não se podem deixar de lado os FALSOS PROFETAS do poder em busca do poder com o poder…

O JOGO DO PODER nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, como sempre, é o mesmo do outro tempo velho tempo que se chama hoje em tempo de PANDEMIA, haja vista as idas e vindas em nome dos interesses do mesmo GRUPO…

Outros continuam por aí, quem sabe, buscando um se transformar em um mais um ASPONE PROVINCIANO com a BENÇÃO DO COISO, porém, a maioria continua vagando sem rumo neste contexto mediado pela PANDEMIA neste período que antecede as ELEIÇÕES para o EXECUTIVO e LEGISLATIVO em todas as PROVÍNCIAS deste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Afirmou o poeta contemporâneo, “os cães ladram, mas a caravana passa”, tal questionamento serve como ponto de partida neste meio termo provinciano, todavia, resta saber como será o fim disto tudo, mas, ressalta-se o compromisso do desafio em nome da CONSOLIDAÇÃO SUSTENTÁVEL da instituição maior da PROVÍNCIA…

Ainda, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

__________________________________

(*) Jornalista diplomado e professor universitário.