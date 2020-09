Márcio Cardim começa pré-campanha nas redes sociais

Mesmo antes de definir o nome do (a) vice, o prefeito Márcio Cardim (DEM) deu início nesta semana a sua pré-campanha eleitoral nas redes sociais.

O democrata buscará a reeleição já que está em exercício do mandato 2017/2020. A primeira ação virtual foi a realização de uma Live, estilo entrevista, transmitida na noite da última segunda-feira (1º de setembro).

Na oportunidade, o tema abordado pelo futuro candidato esteve ligado aos avanços na área da Saúde ao longo dos últimos anos, desde a busca, conquista e consolidação do curso de Medicina na então FAI (Faculdade Adamantinenses Integradas), passando pela reestruturação da Santa Casa de Adamantina e até chegar nos investimentos feitos no setor pela Prefeitura e UniFAI, além de citar o trabalho realizado no combate à Covid-19.

Durante esta semana Cardim tem publicado vídeos e fotos nos seus Stories e Feed do Instagram e Facebook. E a proposta é espalhar o conteúdo em todas as redes sociais.