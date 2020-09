Curso de Enfermagem da UniFAI retoma estágio presencial

Alunos e orientadores de estágio foram submetidos ao teste de Covid-19

Após o governador de São Paulo, autorizar a retomada das atividades de internato e de estágio curricular para os cursos da área da saúde, o curso de Enfermagem do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) elaborou os protocolos de segurança e um manual de orientações para que o retorno dos estágios ocorressem com segurança.

Na manhã desta quarta-feira, 09, a Coordenadora de Pesquisa e Pós-graduação e Responsável Técnica do curso de Enfermagem, Profa. Dra. Marisa Furtado Mozini Cardim, junto com a Coordenadora Prof. Me. Dezolina Franciele Cardin Cordioli estiveram no campus II da Instituição, onde realizaram a entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s).

Durante o encontro, todos os protocolos de segurança foram apresentados. Além disso, alunos e supervisores de estágio foram submetidos ao teste do Covid-19.

Para a coordenadora do curso, “a retomada dos estágios supervisionados proporciona o desenvolvimento de habilidades e competências no processo de formação do enfermeiro para a realidade do mercado de trabalho com troca de experiências, execução de técnicas e procedimentos adquiridos no decorrer do curso. Além disso, favorecem a formação de profissionais com capacidade técnica, científica, generalista e com potencial para enfrentar os desafios da profissão”, explicou.

Vídeos com orientações técnicas de higienização das mãos, paramentação e desparamentação, ou seja, a retirada com segurança dos EPI’s baseado em normas técnicas foram elaborados pelos docentes e apresentado aos discentes.

Segundo Cadim, “a retomada das atividades de estágio do curso de Enfermagem neste momento histórico da saúde no Brasil e no mundo, garante aos nossos alunos a oportunidade de participar efetivamente da construção de novos conhecimentos e aprimorar sua formação acadêmica”, finalizou.