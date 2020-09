Corinthians e Palmeiras duelam pressionados por melhores atuações

Os protagonistas do dérbi paulistano desta quinta-feira (10), às 19h15 (de Brasília), entre Corinthians e Palmeiras, estão no banco de reservas. Tiago Nunes e Vanderlei Luxemburgo chegam para o clássico na Neo Química Arena, pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, questionados pelo futebol que as equipes têm apresentado.

A pressão é maior em cima de Tiago Nunes, já que o Timão venceu apenas dois dos sete jogos que realizou – soma nove pontos – e está mais próximo da zona de rebaixamento do que do G-6, que dá vaga à Libertadores. Contratado após o trabalho vitorioso no Athletico-PR, com os títulos da Copa Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil do ano passado, o técnico desembarcou em São Paulo para fazer do Alvinegro paulista um time menos reativo e mais propositivo e envolvente.

Até o momento, porém, o treinador não teve êxito e, para complicar, sofreu dois tropeços perigosos: a queda para o Guaraní, do Paraguai, ainda na fase preliminar da Libertadores, e a perda do título paulista justamente para o Palmeiras, há um mês. “A cobrança é normal. Em um clube da magnitude do Corinthians, você está sempre pressionado. Já ouvi que meu cargo estava em jogo em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Estamos em setembro e continuo ouvindo isso. Uma hora alguém vai acertar, faz parte do futebol”, disse Tiago, em entrevista coletiva após o empate em casa, por 2 a 2, com o Botafogo, no último sábado (5).