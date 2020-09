CAMPOY é eleita o destaque em importante pesquisa de Adamantina

A Campoy Materiais para Construção de Adamantina foi eleita o “Destaque do Ano” no importante evento realizado pelo Grupo Impacto e nesta semana recebeu a condecoração devido o sucesso alcançado junto aos seus clientes da Cidade Joia e região.

Tal mérito é fruto do trabalho sério e dinâmico de uma competente equipe de profissionais especializados no comércio de materiais para construção e acabamento, além de outros produtos deste segmento.

Em conversa com a nossa reportagem, o diretor da empresa Pedro Campoy, destacou a importância deste reconhecimento por parte da população adamantinense que dá total preferência e credibilidade aos produtos e serviços da empresa e frisou ainda que tal mérito é fruto do trabalho em equipe feito com seriedade e comprometimento de cada um dos seus colaboradores.

A Campoy consolidou-se ao longo dos anos como a referência de Adamantina e região em seu segmento e está presente em obras de pequeno, médio e grande porte em Adamantina e nas demais cidades da Nova Alta Paulista.

