ARTIGO: Em prol da esquerda e da direita, mas e o povo? Onde fica nisso tudo?

Uma breve análise sobre algumas polarizações políticas da atualidade

***

“Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo.”

Eça de Queirós

***

Nos últimos dias dos atuais “tempos obscuros pós-coronavirais” tenho observado algumas polarizações políticas aqui e ali, entre a dita “esquerda” e a “direita”. Em alguns casos, algumas colocações “mais do que inflamadas” acabam refletindo apenas o quão necessário se faz a tal da “empatia” nos dias atuais.

Infelizmente com este e aquele discurso, que pode até fazer sentido ou não, amizades acabam se perdendo, processos e mais processos jurídicos se avolumam, e o país, com sua corrupção mais do que pré-histórica, permanece na mesmice de sempre, com a suas famosas trocas de “seis por meia dúzia”.

O que quero dizer com tudo isso é bem simples, e peço de antemão desculpas pelas palavras que usarei. Mas a “maioria” dos políticos que nos representam estão “c………. e andando” para a população. A única forma de administração que conhecem é a do próprio bolso, ou quiçá da próxima campanha. Só isso! Basta dar uma olhada nas câmaras legislativas (para não dizer o executivo). Veja quantos parlamentares se “perpetuam” na carreira política, fazendo da mesma o seu “ofício”.

Da mesma forma, sabemos que a população tem consciência de tudo isso, mas só na teoria! Preferem repetir a velha historinha de sempre: De que política, religião e futebol não se discutem. Ora, se não se discutem, para que existem? Para simplesmente aceitá-las “prontas”.

Por outro lado, ainda temos o “bom e velho eleitor” que ainda iludido, vislumbra alcançar “em algum dia” as “promessas” de seu candidato, defendendo-o até a morte. (Principalmente nas ditas “Redes Antissociais”). Muitas vezes vinculando “historietas” infundadas e repassadas em grupos de família, ao perfil de seu ídolo. E aqui quero deixar claro, que tal condição beira ao ridículo dos dois lados (diga-se esquerda e direita).

Mas há possibilidade de mudança? Claro que há! No entanto, como sabemos, infelizmente ela ainda acaba passando pelas mãos dos “entraves partidários e dos famosos bastidores”. Ou seja, temos o candidato sério, que tem ótimas ideias e propostas, mas quando eleito, muitas vezes acaba “amarrado”, para não dizer “coagido” pelos “ideiais” de seu partido ou bancada, contrariando aquilo que levantou como bandeira em campanha.

Assim, conforme já mencionado por aqui e ali, penso que a “renovação” tão apregoada aos quatro ventos em “épocas eleitoreiras” acabou ficando apenas nos “slogans”, nos “jingles”, nos “santinhos” ou quem sabe na memória do “bom e velho eleitor”, que ainda espera (sentado) que todo o “prometido” um dia se cumpra (na esquerda e na direita). Mas tenhamos fé, ou melhor “esperança”, pois é a última que morre! (Se já não morreu!)

Tiago Rafael dos Santos Alves

Professor, Historiador e Gestor Ambiental

Membro Correspondente da ACL e AMLJF