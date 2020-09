Aparecida não receberá romarias e fará celebrações virtuais

O Santuário de Aparecida anunciou que as celebrações de 12 de outubro serão realizadas apenas virtualmente, para evitar aglomerações por causa do novo coronavírus. A medida ocorre embora o local já esteja aberto, recebendo visitantes.

Diante da expectativa de receber um número elevado de turistas na data, por causa da em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, o local decidiu por realizar os festejos apenas de forma on-line.

“Todas as celebrações da Novena e Festa da Padroeira do Brasil deste ano de 2020 não serão realizadas em seu formato tradicional. A programação foi alterada devido à pandemia do novo coronavírus e será realizada de forma virtual”, afirma comunicado emitido pelo santuário.

As celebrações serão transmitidas ao vivo pelas redes sociais do santuário e pelas emissoras de rádio e TV que compõem a Rede Aparecida de Comunicação .

Além das celebrações, outros eventos também sofreram alterações. Procissões externas, vigílias, carreata e passeio ciclístico foram cancelados. Apresentações musicais e artísticas também não estão previstas.

O santuário promete promover uma festa interativa para os fiéis católicos com a participação virtual dos devotos por meio de redes sociais. Quem estiver acompanhando poderá enviar fotografias que serão reproduzidas na tela durante a transmissão.

Não será permitido o livre acesso do público às cerimônias. Apenas pessoas que atuam em instituições diretamente ligadas à Arquidiocese de Aparecida e às obras sociais e de evangelização do Santuário Nacional poderão acompanhar os eventos presencialmente.

A Novena será realizada de 3 a 11 de outubro, às 15h e às 19h. Já no dia 12, as missas acontecem às 7h, 9h, 12h e 18h. O Santuário estará aberto à visitação das 5h às 17h, entre os dias 3 e 11.

O santuário, que estava fechado ao público desde março, quando foi implantada a quarentena no estado de São Paulo, voltou a receber fiéis, com missas presenciais, em 28 de julho. No último sábado (5) foram liberados restaurantes e pontos turísticos.

Anualmente o local recebe milhares de romeiros no dia 12 de outubro. No ano passado, apenas no período da manhã quase 150 mil pessoas passaram pelo local.