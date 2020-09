Polícia apreende tijolos de cocaína e helicóptero usado no transporte; piloto foi preso

Segundo a polícia, o suspeito usou o helicóptero para transportar a droga até Piedade. Testemunhas denunciaram a ação à polícia mas, quando a equipe chegou ao local, o homem decolou com a aeronave.

Pouco tempo depois, o helicóptero foi encontrado pousando em uma área do hospital de campanha de Ibiúna (SP), cidade vizinha de Piedade. De acordo com a Polícia Militar, o piloto foi preso e a aeronave e as drogas apreendidas.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Federal de Sorocaba (SP). Mais de 200 tijolos foram apreendidos.