Homem morre após saltar de cachoeira

Um homem de 32 anos, identificado como Fernando Sanches, morreu nesta segunda-feira (7) após saltar da parte superior de uma cachoeira localizada em Oriente (20 quilômetros de Marília).

Segundo as primeiras informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, a vítima participava de um churrasco, quando no final da tarde, Fernando e seus amigos resolveram se refrescar em uma queda d’água na zona rural do município vizinho.

O homem teria pulado de uma altura de três metros. Ele bateu com a cabeça em uma pedra ao mergulhar, ficando inconsciente e afundando na água.

Ainda de acordo com os bombeiros, o corpo de Fernando foi resgatado a uma profundidade de cinco metros.

Não foi informado até o momento onde a vítima residia.