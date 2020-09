Vacina russa produz imunidade e não gera efeitos colaterais sérios

A revista científica The Lancet, prestigiada entre os profissionais da Saúde, afirmou nesta sexta-feira (4) que a vacina russa contra o novo coronavírus, denominada Sputnik V, é segura e produz imunidade.

Os resultados publicados na revista apontam que a vacina russa produziu uma resposta de anticorpos em 100% dos participantes dos testes em estágio inicial e não houve nenhum efeito colateral sério.

“Os dois testes de 42 dias – incluindo 38 adultos saudáveis cada – não encontraram nenhum efeito adverso sério entre os participantes e confirmaram que as vacinas candidatas provocam uma resposta de anticorpos”, afirma a publicação.

Contudo, a revista afirma que são necessários testes em maior escala e com um prazo mais longo, “incluindo uma comparação com placebo”, como é feita com a vacina Coronavac no Distrito Federal, por exemplo. Os primeiros estudos foram feitos em junho e julho, com 76 voluntários.