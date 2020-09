UniFAI e Vunesp abrem 2º Edição do Vestibular de Medicina 2021

As inscrições são realizadas pelo site da Vunesp e se encerram em 19 de novembro

Estão abertas as inscrições para a 2º Edição do Vestibular de Medicina 2021 do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI). As inscrições são realizadas no site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do Vestibular e aplicação das provas.

O período de inscrições se encerra às 23h59 do dia 19 de novembro. As provas serão realizadas em fase única na cidade de Adamantina/SP, no dia 13 de dezembro de 2020, um domingo, das 13h às 17h30 horas no Câmpus II, localizado na avenida Francisco Bellusci, 1.000.

Ao todo, serão 50 vagas disponíveis para o curso de Medicina. Os resultados serão divulgados nos sites da Vunesp e da UniFAI no dia 18 de janeiro de 2021.

Será uma Prova de Conhecimentos Gerais com 60 (sessenta) questões de múltipla escolha 01 (uma) Redação que equivale a um total de 20 (vinte) pontos.

Os candidatos convocados na primeira chamada deverão realizar matrícula nos dias 19, 20 e 21 de janeiro de 2021, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, na Secretaria do Campus I, localizado na rua Nove de Julho, 730.

Havendo vagas, outras convocações serão realizadas pela Instituição, obedecendo à ordem de classificação final dos candidatos. Mais informações podem ser obtidas no Edital.