Transparência: Lar dos Velhos instala energia fotovoltaica com recursos do Imposto de Renda do Bem

O Lar dos Velhos é outra entidade de Adamantina beneficiada com os recursos da Campanha Imposto de Renda do Bem.

No momento de apresentar a declaração à Receita Federal, o contribuinte adamantinense tem a opção de escolher com que os recursos que iriam para o Governo fiquem em Adamantina e sejam destinados para as entidades assistenciais da cidade.

Esses recursos são destinados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (FMDCA) e ao Fundo Municipal do Idoso (FMI), onde posteriormente são distribuídos entre as entidades.

Neste ano, os recursos recebidos pelo Lar dos Velhos foram aplicados na instalação de um sistema de produção de energia fotovoltaica, composto por várias placas solares, visando à melhoria da qualidade de vida dos idosos, bem como minimizar as despesas financeiras da entidade com energia elétrica.

As placas solares já foram instaladas e estão em pleno funcionamento na instituição.

A diretoria do Lar dos Velhos agradece a todos que realizaram suas doações e conta novamente com o apoio de todos nesta importante campanha que faz toda a diferença no dia-a-dia das entidades de Adamantina.

DOAÇÕES

Até 31 de dezembro de 2020, as pessoas físicas e jurídicas podem realizar doações ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) ou ao Fundo Municipal do Idoso (FMI), podendo abater o valor doado do seu Imposto de Renda devido ao Governo, ou seja, na prática, ao ajudar uma entidade, o contribuinte vai pagar menos imposto à Receita ou receberá uma restituição maior.

Independente do valor, toda doação é bem-vinda e vai contribuir com os atendimentos prestados por várias entidades assistenciais de Adamantina, como a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), o IAMA (Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina), o Lar Cristão, a Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto),o Projeto ASA e o Lar dos Velhos.

A doação é limitada a 6% do imposto devido e pode ser feita diretamente nas contas bancárias dos Fundos Municipais.

A conta bancária do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) é no Banco do Brasil, agência 0470-7, conta corrente 28.441-6, CNPJ 21.227.032/0001-02. Já a conta bancária do Fundo Municipal do Idoso (FMI) é na Caixa Econômica Federal, agência 027, Conta Corrente 06.00071001-7, CNPJ 27.409.042/0001-37.