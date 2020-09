Perseguição policial termina com um bandido morto

Está em andamento neste momento, uma ocorrência de perseguição que terminou com a morte de um bandido, pela área do 9º Batalhão da Polícia Militar de Marília. Segundo informações da Polícia, uma equipe de Força Tática deu sinal de parada a um veículo Celta, placas de Promissão, sendo que o condutor não obedeceu e empreendeu fuga.

A perseguição começou pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294, passou pela Rodovia Assis Chateaubriand, a SP-425, entres os municípios de Parapuã e Rinópolis, quando os bandidos adentraram em uma estrada rural que dá acesso a Rinópolis.

Neste momento, os ocupantes do veículo passaram a atirar contra os policias militares, que revidaram. Um dos ocupantes do carro foi alvejado. Ele foi socorrido pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz para o pronto-socorro de Rinópolis, mas não resistiu ao ferimento e veio a óbito. Um outro ocupante do veículo foi preso e uma arma foi apreendida.

Policiamento de área esteve em apoio a equipe de Força Tática. A ocorrência segue em andamento, e foi apresentada na delegacia da Polícia Civil de Tupã.