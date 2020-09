Escolas municipais permanecerão com aulas remotas até o final do ano letivo de 2020

Decisão foi tomada de forma unânime pelo Comitê de Contingenciamento e pelo Conselho Municipal de Educação e pela maioria dos pais ouvidos em pesquisa

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Educação, realizou uma pesquisa com os pais dos alunos matriculados nas escolas municipais que contemplam ciclo I – creche, ciclo II – pré-escola e ensino fundamental do 1º ao 5º ano com o objetivo de colher opinião a respeito da volta às aulas presenciais.

Após o encerramento da pesquisa e a compilação dos dados, 87% dos que responderam à pesquisa entendem que a melhor decisão é continuar com as aulas remotas até o final do ano.

Os professores que atuam na rede municipal de ensino também foram questionados sobre um retorno presencial e 97% responderam que as aulas remotas devem continuar até o final do ano letivo de 2020.

Com esses dados em mãos, a Secretaria Municipal de Educação, levou o assunto para o Comitê de Contingenciamento Municipal e também para o Conselho Municipal de Educação.

Os dois órgãos também entendem que devido a pandemia e o risco de fazer como que mais pessoas voltem a circular, a decisão foi unânime para que as aulas nas escolas municipais continuem de forma retomada até o final do ano letivo de 2020.

Conforme orientação repassada pela Diretoria Regional de Ensino ao município, a pasta entrará em contato com as escolas estaduais e, ainda, particulares para a realização de uma reunião para tratar sobre o retorno das aulas presenciais nessas unidades de ensino.

Após esse encontro com esses dois segmentos, a regulamentação da decisão se dará por meio da publicação de um decreto.