Campanha visa ajudar famílias afetadas pela pandemia da Covid-19 em Adamantina

Por meio da iniciativa do Clube das Mães e da Ordem DeMolay – Capítulo 479 de Adamantina está sendo desenvolvida uma campanha para arrecadar alimentos e produtos de higiene pessoal àquelas famílias adamantinenses que estão sendo afetadas durante a pandemia da Covid-19 (novo coronavírus).

O nome dado à ação é ‘Amor ao Próximo’. O objetivo dos organizadores é tentar diminuir os impactos sociais causados pelas consequências financeiras geradas com a nova doença nas famílias que se encontram em vulnerabilidade social.

Vale recordar que a Ordem DeMolay já havia feito a distribuição de cestas básicas para algumas famílias carentes do município. O que motivou dar início à nova campanha, que está arrecadando alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e até valor em dinheiro – que revertido na compra de mais produtos para complementares as doações –, com pontos de entrega não apenas em Adamantina, mas também nas cidades de Lucélia, Osvaldo Cruz e Pacaembu.

As doações podem ser feitas até o dia 16 de setembro.