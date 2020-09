ARTIGO: China, URSS e Província neste velho tempo novo…

“A crônica é isso: uma indefinição”. (L.F.Veríssimo)

Sérgio Barbosa (*)

A História em nível mundial é rica em fatos sobre temas e personagens de um tempo que continua mais presente do que nunca, neste caso em especial, os acontecimentos pós-governo de Mao Tse Tsung na China, quando assumiu o poder central um grupo denominado “a camarilha dos quatro”…

Dizem que a histórica é cíclica, assim, os fatos se repetem em meio aos interesses pelo comando acima de tudo e de todos, ainda mais, num contexto provinciano para tais camaradas…

Ë sempre assim, o poder continua sendo o meio para a camarilha de sempre, afinal de contas, buscam apenas estar e se esquecem de ser neste caso específico, porém, sempre existe uma voz para destoar o interesse escondido pelo denominado “canto da sereia” ou pelo “amigo da onça”…

Na antiga URSS-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas marcou presença a partir da II Guerra Mundial um ditador de nome Josef Stalin, dominou o império soviético com “mão de ferro” e assassinou milhões de compatriotas em nome da segurança do poder supremo, acima do bem e do mal ou seria do bom e do mau…

Aqui, tal camarilha, bem como, “o amigo da onça”, além dos pilantras de sempre, aqueles dos bastidores provincianos e os fantoches ou marionetes, ainda, “pensam” (sic) em nome da comunidade, utilizando para tais ações, as armas da repressão stalinista em tempo de pós-globalização organizacional…

Ainda, o estatuto da camarilha dos quatro cavaleiros do apocalipse para conquistar por meio da repressão com opressão com tudo e todos, usa e abusa das trocas nada “simbólicas” por meio do acesso aos cargos disponibilizados, porém, quase sempre sem as devidas competências para ocuparem os mesmos e ponto quase final…

Neste VELHO TEMPO NOVO se chama hoje em tempo dominado pelas MENTES BOVINAS, são vozes destoantes de uma orquestra tupiniquim neste “País do faz de conta” em sintonia com o cenário PROVINCIANO…

Entretanto, não desistem nunca desta busca pelo poder com o poder em nome do poder, assim, nestes ocasos mediados pelos interesses de sempre e tudo continua na mesmice de sempre nos quatro cantos desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

O cenário continua mais incerto do que nunca em tempo de PANDEMIA, porém, faz-se necessário estar em conexão com as novas propostas intermediadas pelo MERCADO ORGANIZACIONAL em todas as áreas por meio das denominadas AÇÕES ESTRATÉGICAS…

A liderança da camarilha pouco acrescenta neste caso específico, mesmo assim, continua falando pelas esquinas de uma província qualquer contra os resultados disto ou daquilo, todavia, esquece-se daquele outro tempo do tempo…

No mais em meio ao tudo de menos, pode-se registrar que tudo pode acontecer daqui pra frente em ANO ELEITORAL, haja vista os interesses do PODER INSTITUCIONALIZADO, bem como, o outro lado que corre atrás deste ou daquele lugar no PANTEON dos/as DEUSES/AS, isso é, respeitando as devidas limitações quanto ao contexto em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL em uma perspectiva provinciana…

__________________________________

(*) Jornalista diplomado e professor universitário.