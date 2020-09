Adamantinense que sofreu grave acidente passa por cirurgia e está bem

O motorista adamantinense que sofreu um grave acidente na tarde de ontem (3) em Porecatu/PR, próximo da entrada de Alvorada do Sul passou por uma cirurgia e está bem.

As informações são de familiares da vítima e foram cedidas ao Núcleo de Reportagem do Adamantina por volta das 0h30 desta sexta-feira (4), quando foi finalizada a intervenção cirúrgica.

Familiares informaram ainda que ele sofreu uma fratura de fêmur e tíbia.

Conforme informado em reportagem anterior, veiculada pelo Adamantina Net, o acidente envolveu dois caminhões, um deles no qual estava o adamantinense que pertence à uma empresa da Cidade Joia no segmento de reciclagem animal.

Os caminhões envolvidos estavam carregados com areia e o outro com vísceras de animais e o choque teria sido entre o caminhão e a cabine quando um deles fazia a conversão no trevo de acesso que une a PR-170 à PR-190.

O helicóptero do SAMU prestou socorro neste acidente.

“Agradecemos as orações e temos a fé que em breve ele estará novamente em nosso meio, bem e recuperado”, agradeceram os familiares.